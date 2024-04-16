Первый из 11 закрытых аэропортов вернется к работе 3 мая

Спустя более чем два года возобновить работу международный аэропорт Элиста. Это один из 11 аэропортов Юга России, закрытых по соображениям безопасности.

Авиагавань в столице Калмыкии возобновит работу с пассажирскими рейсами с 3 мая.

"Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации – ежедневно с 9.00 до 19.00 (мск). Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час. Вся инфраструктура находится в рабочем состоянии"

– сообщение правительства РФ

Аэропорт был закрыт в конце февраля 2022 года. В прошлом году в воздушной гавани капитально отремонтировали пассажирский терминал, улучшилась навигация в здании, появилось современное оборудование. Аэропорт может пропускать 100 пассажиров в час - это в два раз больше, чем до ремонта.

"Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД"

– правительство РФ