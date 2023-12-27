Казахстан готовится к рекордному турпотоку

В этом году в Казахстане ждут свыше 10 млн туристов, такой турпоток будет рекордным в истории страны. Кто приезжает в Казахстан и во сколько обходится иностранцам отпуск?

В 2023 году Казахстан удвоил турпоток, в 2024 году ожидается новый рекорд - около 10 млн туристов.

«В 2023 году 9,2 миллиона туристов прибыли в Казахстан. Это рекордное число по въездному туризму за все время независимости страны»

– глава правления нацкомпании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов

В 2024 году в стране ждут 10 млн иностранных туристов, в том числе из Китая, России, стран ближневосточного региона и соседних Узбекистана и Киргизии. Также страну полюбили туристы из Индии и стран Восточной Азии.

Туристический сбор - Bed tax в Казахстане сегодня не действует, но может возобновиться, собранные средства тратились на продвижение и инфраструктуру.

«Механизм с налогом немножко был недоработан, поэтому сейчас эту меру временно приостановили»

– глава нацкомпании

Казахстан - дешевое направление?

Чаще всего иностранцы проводят в Казахстане 5-7 дней, исследуют обычно Алматинскую область, посещают столицу. Средние траты на человека составляют $1000.

«Для туристов Казахстан больше ассоциируется, как недешевое направление. Если сравнивать Казахстан со странами Кавказа, то мы дороже, если сравнивать с Европой, то мы дешевле»

– директор туроператора по внутреннему и въездному туризму SkyWay Асем Козбагарова

По ее оценкам, иностранный поток туристов в республику в этом году может оказаться на 30% выше прошлогоднего, передает агентство Kazinform.