Банк России вновь оставил ключевую ставку без изменений

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Решение было принято на совете директоров. В феврале и марте Банк оставлял ставку на этом уровне.

Центробанк России в ходе сегодняшнего совета директоров принял решение не изменять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 16%, сообщает пресс-служба регулятора.

"Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых"

- Центробанк РФ

В Банке России отметили, что, несмотря на высокое инфляционное давление, оно постепенно ослабевает. Там заявили, что инфляция будет возвращаться к цели медленнее, чем предполагалось.

В регуляторе подчеркнули, что новое заседание Совета директоров по ключевой ставке состоится 7 июня.

Стоит добавить, что в феврале и марте этого года Центробанк сохранял уровень ключевой ставки.