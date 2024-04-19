Волшебная вода: открытие сезона фонтанов в Краснодаре

После реконсервации фонтаны Краснодара снова работают. Всего в городе заработали 14 фонтанов.

Каждый год весной жители и гости Краснодара с нетерпением ждут открытия сезона фонтанов, и вот наконец-то 26 апреля 14 фонтанов и фонтанных комплексов в городе вновь начали испускать свои водные струи, сообщил глава города Евгений Наумов.

По его словам, гуляя по Краснодару и наслаждаясь красотой его фонтанов, словно отправляешься в увлекательное путешествие по разным уголкам мира. Здесь есть фонтаны в стиле античной классики, современные арт-объекты, абстрактные композиции и даже фонтаны с элементами народного фольклора.

В числе открытых фонтанов и самый большой светомузыкальный плоскостной фонтан на Главной городской площади, который находится на улице Красная, 122.

Открытие сезона фонтанов в Краснодаре – это всегда событие, которое не оставляет равнодушными никого, отметили в мэрии города.