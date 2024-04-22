Глава МИД Грузии заверил граждан в продолжающемся безвизе с ЕС

Резолюция Европарламента не отберет у граждан Грузии возможность посещать европейские страны без виз. Об этом заявил глава МИД республики.
"Ничто не помешает европейскому будущему нашей страны, европейской интеграции. И я хочу успокоить наших граждан, никаких препятствий в этом направлении в плане визовой либерализации Грузии не будет"
– Илья Дарчиашвили
Он отметил, что Грузия ежегодно готовит конкретные отчеты по выполнению своих обязательств.
"Грузия очень успешно выполняет обязательства, которые мы имеем перед нашими европейскими партнерами"
– руководитель внешнеполитического ведомства
Ранее на этой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Евросовет не начинать переговоры о членстве Грузии в ЕС до тех пор, пока власти республики не откажутся от законопроекта об иноагентах. В поправках к резолюции также говорится о необходимости пересмотреть безвиз с Грузией.