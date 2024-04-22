Вестник Кавказа

Глава МИД Грузии заверил граждан в продолжающемся безвизе с ЕС

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили
© Фото: официальный сайт министерства иностранных дел Грузии
Никто не помешает европейскому будущему Грузии, сообщил глава МИД страны. Он также заверил граждан в том, что никто не отнимет у них возможность посещать ЕС без виз.

Резолюция Европарламента не отберет у граждан Грузии возможность посещать европейские страны без виз. Об этом заявил глава МИД республики.

"Ничто не помешает европейскому будущему нашей страны, европейской интеграции. И я хочу успокоить наших граждан, никаких препятствий в этом направлении в плане визовой либерализации Грузии не будет"

– Илья Дарчиашвили

Он отметил, что Грузия ежегодно готовит конкретные отчеты по выполнению своих обязательств.

"Грузия очень успешно выполняет обязательства, которые мы имеем перед нашими европейскими партнерами"

– руководитель внешнеполитического ведомства

Ранее на этой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Евросовет не начинать переговоры о членстве Грузии в ЕС до тех пор, пока власти республики не откажутся от законопроекта об иноагентах. В поправках к резолюции также говорится о необходимости пересмотреть безвиз с Грузией.

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