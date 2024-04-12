Кобахидзе предрек Грузии скорое вхождение в ЕС

Премьер Грузии заявил, что его страна скоро окажется в Евросоюзе. Он подчеркнул, что вхождение в ЕС –основной приоритет Грузии во внешней политике.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на Конференции консервативных политических действий в Венгрии предрек своей стране скорое вступление в Евросоюз.

«Я уверен, что очень скоро Грузия станет полноправным членом европейской семьи, и вместе мы сможем внести значительный вклад в укрепление Евросоюза, в строительство Европы, основанной на устойчивых ценностях»

- Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе подчеркнул, что членство в ЕС – основной приоритет грузинского народа во внешней политике. Он также оценил работу Венгрии в защите национальных интересов.

Глава правительства отметил, что власти Венгрии не допустили бесконтрольного въезда мигрантов к себе, сохранив сильную национальную и религиозную идентичность.