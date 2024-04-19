В Ингушетии продолжат расселять аварийные дома

В этом году в Ингушетии планируется расселить из аварийного жилья 140 человек. Фонд развития территорий уже одобрил выделение недостающих средств.

В Ингушетии в 2024 году запланирована программа расселения 140 человек из аварийного жилья. Данная инициатива ставит перед собой важные задачи по улучшению жилищных условий граждан и повышению качества жизни населения региона.

«По программе „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия“ мы уже с 2019 по 2023 год расселили 497 человек. А в текущем году планируем завершить программу и расселить около 140 человек из 31 помещения. Фонд развития территорий уже одобрил выделение недостающих средств, после завершения всех необходимых процедур и поступления финансирования мы направим эти средства в Малгобек и Сунжу для переселения людей»

– министр строительства региона Микаил Балахоев.

Отметим, что планы по расселению жителей из аварийного жилья включают в себя выделение нового жилья или ремонт существующих помещений. Государство активно поддерживает эту программу, выделяя необходимые средства и ресурсы для ее реализации. Кроме того, важную роль играет работа общественных организаций и благотворительных фондов, которые также оказывают помощь в решении жилищных проблем.

Значимость программы расселения из аварийного жилья трудно переоценить. Это не только способ улучшить качество жизни конкретных людей, но и шаг к снижению общего уровня аварийного жилья в регионе.