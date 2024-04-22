Москва и Пекин завершают подготовку встречи Путина и Си Цзиньпина

В Кремле сообщили, что подготовка визита Владимира Путина в Китай завершается. Там отметили, что на повестке дня у лидеров России и КНР будет много вопросов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о скором завершении подготовки визита российского лидера Владимира Путина в Китай.

Пресс-секретарь подчеркнул, что подготовка к поездке находится на стадии завершения, дата будет объявлена после согласования с китайской стороной.

Песков отметил, что любые контакты Владимира Путина и Си Цзиньпина приковывают к себе внимание всего мира.

Он заявил, что Россия и Китай, испытывая на себе давление Запада, достаточно уверенно стоят на ногах, чтобы выдерживать данное давление. По его словам, страны дорожат своим суверенитетом.

"На повестке дня очень много вопросов, которые представляют взаимные интересы, с акцентом на дальнейшее развитие весьма многопрофильного двустороннего сотрудничества"

- Дмитрий Песков

Зачем Путин летит в Китай?

Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о повестке дня предстоящего визита Владимира Путина в Пекин.



"Это регулярный государственный визит, который проходит раз в год. В прошлом году Си Цзиньпин приезжал в Россию, а сейчас настала очередь нашего президента. На таких встречах высшего уровня обсуждаются вопросы, затрагивающие в целом всю систему российско-китайских взаимоотношений. Их очень много, поскольку наши отношения очень широкие и глубокие, лидеры будут говорить обо всем, начиная с вопросов мировой безопасности и заканчивая основными экономическими проектами", - сказал он.



"Обычно в процессе государственного визита подписываются в присутствии президентов 10-20 соглашений между крупными компаниями двух стран по проектам в основных кооперационных областях. Рассматриваются разные мероприятия, тем более что сейчас в России Год китайской культуры. Таким образом, нужно сказать, что на предстоящей встрече Владимир Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать буквально все. Отсюда долгая, тщательная подготовка визита", - отметил Александр Лукин.



Востоковед добавил, что в последние годы российско-китайские отношения углубляются. "Двусторонняя торговля растет сейчас очень быстро, быстрее, чем до 2022 года. Товарооборот России и Китая уже превысил $200 млрд в год и, вероятно, еще увеличится. В основном это происходит за счет экспорта российских нефти и газа в Китай, но есть и другие отрасли – например, экспорт целого ряда пищевых продуктов также на китайский рынок", - сообщил он.



"Еще два года назад или даже чуть больше того тогдашний китайский министр иностранных дел сказал, что в сотрудничестве России и Китая нет "потолка", нет запретных тем и ограничителей. В принципе, именно в таком русле наши контакты и продолжают развиваться", - заключил Александр Лукин.