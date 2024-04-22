Вестник Кавказа

В России могут законодательно закрепить понятие "семейный туризм"

В России могут законодательно закрепить понятие "семейный туризм"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Понятие "семейный туризм" может появиться в России. Термин хотят узаконить и исходя из него подстраивать инфраструктуру для туристов. Карта семейных маршрутов в регионах будет составлена уже осенью.

Ввести в России на законодательном уровне термин "семейный туризм" предложила на заседании вице-спикер Госдумы, заместитель сопредседателя Совета законодателей РФ Ирина Яровая.

"Предлагаю на законодательном уровне сформировать понятие "семейный туризм" с тем, чтобы это стало основополагающим руководством к действию, к пониманию того, какая инфраструктура, какие организационные мероприятия должны обеспечивать детский, семейный отдых"

–  Яровая

Она отметила, что многие выбирают путешествия на автомобиле, для этого нужна подходящая придорожная инфраструктура для семей с детьми, как минимум должны появиться пеленальные столики.

В России к осени планируется составить маршруты семейного отдыха, чтобы люди с детьми могли планировать автопутешествие и выбирать комфортные и оборудованные места и маршруты, сообщил замглавы МЭР Дмитрий Вахруков.

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