Оппозиция Грузии выйдет на акцию протеста 28 апреля

Оппозиционные силы Грузии обещают присоединиться к митингу, который будет организован 28 апреля 150 неправительственными организациями. Весь список участников станет известен накануне.

Масштабную акцию протеста планируется провести в Грузии в воскресенье 28 апреля. О своем участии в митинге заявили шесть оппозиционных партий и порядка 150 неправительственных и медийных организаций.

В частности, в массовом шествии примут участие партии "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Единое национальное движение", "Республиканская партия" и "Стратегия Агмашенебели".

При этом пока о своем участии не объявили партии "Лело" и "Европейская Грузия".

Окончательный список будет доступен непосредственно перед акцией.

Последние две недели в столице Грузии происходят массовые протесты в связи с попыткой властей принять законопроект об иноагентах.

В начале следующей недели парламент республики планирует во втором чтении рассмотреть новый закон.