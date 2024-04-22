Премьер Грузии призвал оппозицию не выходить на акции одновременно с правящей партией

Глава правительства Грузии выступил с заявлением, в котором призвал оппозиционные силы не устраивать марши протеста в понедельник, 29 апреля, так как в этот день правящая партия планирует организовать свою акцию.

Грузинской оппозиции стоит воздержаться от акций протеста в понедельник, 29 апреля. Такое заявление сделал премьер республики Ираклий Кобахидзе.

По словам премьера, оппозиционные силы не могут собрать большое количество граждан для протестов, но ежедневно перекрывают движение улиц, тем самым создавая неудобство для остальных граждан.

Ранее сообщалось, что в этот день правящая партия "Грузинская мечта" планирует устроить уличный марш в поддержку принятия закона об иноагентах, который сейчас рассматривается в парламенте страны.

Кобахидзе также заявил, что оппозиционные силы могут провести митинг в любой другой день, так как Грузия – демократическая страна.

"Оппозиция не может собрать более 300 человек, которые каждый вечер перекрывают дороги, вызывая раздражение в обществе. Пусть не переживают по поводу нашей акции. Радикальная оппозиция может провести акции во вторник, среду или четверг, пусть не приходят в понедельник и проводят акции тогда, когда будет возможность. Грузия - демократическая страна, сколько хотят, столько пусть и собираются"

- Ираклий Кобахидзе