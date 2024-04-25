Дети пострадали на аттракционах в Ейске

Трое детей вылетели с аттракциона "Лавица" в Ейске. Прокуратура намерена проверить легальность действий как собственника аттракциона, так и проверявших его чиновников.

Сегодня в Ейске трое детей пострадали на аттракционах в парке имени Поддубного. Изначально в сети появились данные о вылетевшем с аттракциона "Лавица" мальчике, однако в прокуратуре Кубани рассказали, что также ранения получили две девочки.

"Ейской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки в связи со случившимся 5 мая происшествием при эксплуатации аттракциона "Лавица" в парке культуры и отдыха имени И. М. Поддубного"

– прокуратура Краснодарской края

В прокуратуре не уточнили, в каком состоянии находятся дети. Известно, что мальчик был госпитализирован.

Надзор намерен устроить проверку как владельца "Лавицы" на предмет соблюдения требований безопасности аттракциона, так и чиновников, которые должны были проконтролировать выполнение собственником эксплуатационных нормативов.