Многодетные семьи будут отдыхать в Сочи со скидкой

Горные курорты Сочи будут предоставлять скидку 20% на отдых семьям, в которых много детей. Скидка будет предоставляться многодетным родителям и семьям из четырех человек.

Семьи с большим количеством детей теперь смогут отдохнуть в Сочи с двадцатипроцентной скидкой. Информацию об этом озвучили в пресс-службе администрации курорта.

Сообщается, что таким образом город присоединился к программе федерального значения.

"Сочи поддержал федеральную инициативу, приуроченную к Году семьи. Акцию - скидки и спецпредложения для многодетных семей и семей с детьми в гостиницах и на горных курортах страны - представило Минэкономразвития вместе с Российским союзом туриндустрии и Ассоциацией горнолыжных комплексов, территорий и сервиса"

- пресс-служба администрации Сочи

Сообщается, что к программе присоединились горнолыжные курорты "Красная Поляна" и "Роза Хутор".

Скидка будет распространяться на многодетных родителей и семьи из четырех человек.

По словам заместителя мэра города Светланы Калининой, присоединиться к скидочной программе могут все желающие предприниматели. Для этого необходимо отправит заявку на почту Российского союза туриндустрии.

Сообщается, что в программе по всей стране участвуют порядка 130 отелей и здравниц.