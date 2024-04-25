Вестник Кавказа

Здравницы Сочи и Кавминвод забронированы на весь год

Кисловодский военный санаторий
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Спрос на отдых в санаториях и пансионатах краснодарского курортного Сочи и Кавказских Минеральных Вод настолько высок, что туристические операторы уже бьют тревогу – все они уже забронированы до конца текущего 2024 года.

Большинство популярных здравниц Сочи и региона Кавминвод уже забронированы отдыхающими уже до конца нынешнего года, сообщают ведущие российские туроператоры.

Несмотря на рост цен на отдых на 10-20%, многие популярные санатории, пансионаты и дома отдыха в Сочи, Кисловодске, Железноводске, Ессентуках, Пятигорске и других городах Кубани и Ставрополья полностью забронированы до декабря 2024 года включительно, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Туроператоры сообщают об очень высоком спросе на санатории, особенно в Кавминводах и Сочи. В востребованных объектах места на этот год закончились сразу после открытия продаж еще в 2023 году, в некоторых наиболее популярных здравницах мест нет до декабря"

- пресс-служба РСТ

Такая же ситуация и у "Интуриста" – на фоне продолжающегося роста спроса размещать новых отдыхающих просто негде.

"У нас объемы в два раза превышают показатели прошлого года. Все топовые санатории Кавминвод, включая профсоюзные объекты, уже на "стопе" до декабря. На Ставрополье еще можно найти на лето места в отелях без лечения, но вот ходить на процедуры в санатории за дополнительную плату и пить лечебную воду придется самостоятельно"

- пресс-служба "Интуриста"

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1370 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Проект &quot;Турьева Хутора&quot; предлагают обсудить общественности

Проект "Турьева Хутора" предлагают обсудить общественности

Кисловодск воссоздал исторический фонтан

Кисловодск воссоздал исторический фонтан

В Анапе появилась туристическая полиция

В Анапе появилась туристическая полиция

Турпоезд &quot;Жемчужина Кавказа&quot; прибыл в Северную Осетию

Турпоезд "Жемчужина Кавказа" прибыл в Северную Осетию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы