В санаториях Кавминвод заканчиваются места на лето

Здравницы на Юге России не смогут принять всех желающим летом, на фоне высокого спроса наблюдается дефицит мест, особенно острая ситуация в Ставропольское крае, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
«Очень высокий спрос на санатории Сочи и Кавминвод, объемы в два раза превышают показатели прошлого года. Все топовые санатории Кавминвод, включая профсоюзные объекты, уже на «стопе» до декабря»
– туроператор «Интурист»
Отели на курортах Ставрополья еще доступны туристам, нехватка мест наблюдается именно в санаторных объектах с лечением.
Санатории Кавминвод не только самые популярные, но и входят в список объектов с самой большой глубиной бронирования - около полугода до заезда. Сейчас россияне уже бронируют номера в санаториях на сентябрь и октябрь.