В санаториях Кавминвод заканчиваются места на лето

Высокий спрос на санаторный отдых среди россиян привел к тому, что всем желающим не хватит мест, чтобы отдохнуть летом в санаториях Кавминвод. Активные бронирования санаторного отдыха начались еще зимой.

Здравницы на Юге России не смогут принять всех желающим летом, на фоне высокого спроса наблюдается дефицит мест, особенно острая ситуация в Ставропольское крае, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

«Очень высокий спрос на санатории Сочи и Кавминвод, объемы в два раза превышают показатели прошлого года. Все топовые санатории Кавминвод, включая профсоюзные объекты, уже на «стопе» до декабря»

– туроператор «Интурист»

Отели на курортах Ставрополья еще доступны туристам, нехватка мест наблюдается именно в санаторных объектах с лечением.

Санатории Кавминвод не только самые популярные, но и входят в список объектов с самой большой глубиной бронирования - около полугода до заезда. Сейчас россияне уже бронируют номера в санаториях на сентябрь и октябрь.