В Краснодаре полыхает склад с легковоспламеняющимися жидкостями

Склад с легковоспламеняющимися жидкостями горит в Краснодаре. В настоящее время огонь захватил территорию в 500 «квадратов».

Вчера в Краснодаре произошло ЧП – загорелся склад, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости. Пламя быстро охватило всю территорию, создавая угрозу для окружающих зданий и жителей района.

«Сообщение о пожаре по адресу: Краснодар, ул. Уральская, поступило в 10:35 мск. Происходит горение складского помещения на площади 500 кв. метров. Пожар локализован»

– пресс-служба МЧС России

По факту ведется расследование. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Причины возгорания

Одной из вероятных причин пожара на складе с легковоспламеняющимися жидкостями может быть ненадлежащее хранение опасных веществ. Нарушение правил пожарной безопасности, несоблюдение температурного режима или использование нестандартного оборудования - все это может привести к возгоранию и быстрому распространению огня.

Для предотвращения подобных ситуаций необходимо строго соблюдать все правила хранения легковоспламеняющихся жидкостей. Регулярная проверка оборудования, обучение сотрудников мерам пожарной безопасности и оперативная реакция на любые отклонения от нормы могут значительно снизить риск возникновения пожаров.