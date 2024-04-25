"Грузинская мечта" обвинила Запад в финансировании оппозиции

Руководитель заксобрания Шалва Папуашвили напрямую обвинил американский и европейский фонды поддержки демократии в противозаконном спонсировании радикалов. Он отметил, что закон об иностранном влиянии позволит выявить преступные схемы, по которым "партнеры" Грузии оплачивают деятельность оппозиции.

Председатель парламента Грузии, один из лидеров правящей "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили рассказал сегодня о финансировании грузинской оппозиции западными фондами через подставные НПО. Папуашвили подчеркнул, что и выдающие деньги оппозиционерам иностранные организации, и принимающие их доллары и евро политики нарушают законодательство Грузии.

Руководитель законодательного собрания уточнил, что США переводит деньги грузинской оппозиции из "Национального фонда демократии", а Евросоюз – из "Европейского фонда за демократию". По документам эти фонды оплачивают работу ряда НПО в Грузии, однако на деле "неправительственные организации" являются фальшивками для сокрытия финансирования противостоящих "Грузинской мечте" партий.

"NED и EED косвенно финансируют политические партии в Грузии, поскольку их финансы попадают на счета фиктивных неправительственных организаций, которыми управляют политические партии и которые используются в качестве механизмов отмывания иностранных денег, которые превращают демократическую помощь в политические деньги"

– Шалва Папуашвили

Таким образом Шалва Папуашвили прояснил, зачем грузинским властям закон об иностранном влиянии – и почему оппозиция и западные страны так жестко противостоят его принятию. Закон позволит выявить серые схемы, через которые государства, называющие себя партнерами Грузии, противостоят ее законно избранному правительству.

Председатель парламента сказал, что не будет называть ни партии, ни НПО, замешанные в этой преступной деятельности, но добавил, что все они прекрасно знают о раскрытии их схем властями, как и их спонсоры.

Также Шалва Папуашвили раскрыл прежде державшуюся в тайне договоренность с Вашингтоном и Брюсселем, что закон об иностранном влиянии не будет рассматриваться в парламенте, если они сами опубликуют данные о финансировании оппозиции.

"Мы несколько раз просили NED и EED сотрудничать с нами. Их финансирование в Грузии проблематично, поскольку оно непрозрачно. Наши авторитетные зарубежные коллеги признают это в частных беседах. Они также признают, что некоторые гранты проблематичны в контексте приверженности демократии и верховенству закона"

– Шалва Папуашвили

Поскольку оба фонда не перестают платить радикалам за противозаконные действия и поляризацию политического поля в Грузии, власти больше не могут закрывать на это глаза. Папуашвили призвал "Национальный фонд демократии" и "Европейский фонд за демократию" делать то, что им положено по документам – поддерживать законность и демократию в республике.

Так или иначе, закон об иностранном влиянии будет принят, и тогда вся преступная активность западных фондов всплывет на поверхность.