Названы простые приемы биохакинга для молодости и ясности сознания

Простые и полезные приемы биохакинга позволят сохранять бодрость и жить активно в любом возрасте. Биохакинг - система принципов заботы о себе, в основе которой лежат нейробиология и физика. Как стать биохакером и начать жить лучше?

Модное слово "биохакинг" подразумевает принципы существования и заботы о себе, позволяющие продлить молодость тела и ума. Внедрить приемы биохакинга в жизнь может каждый, следует из публикации "Доктор Питер".

«Принципы биохакинга основаны не только на работе гормонов мозга — этот вопрос относится к сфере нейробиологии и нейрофизиологии, а также к таким наукам как физика и биофизика. Его инструменты — логические упражнения, изучение иностранных языков, медитации, йога»

– психолог и нейроинженер Инна Щербакова

По словам невролога Андрея Черемухина, с помощью биохакинга можно улучшить качество жизни, стать продуктивнее.

«Биохакинг — это улучшение функций организма путем изменения своих ежедневных привычек. С его помощью можно замедлить старение, ускорить метаболизм веществ в организме, повысить продуктивность мозга»

– невролог

Многие уже применяют биохакинг в своей повседневной жизни, сами того не подозревая, - ведь биохакинг это забота о себе. К приемам биохакинга можно отнести:

Здоровый сон . Гигиена сна включает режим, не менее 7 часов сна каждую ночь, проветренное помещение, плотные шторы, отказ от гаджетов перед сном.

. Гигиена сна включает режим, не менее 7 часов сна каждую ночь, проветренное помещение, плотные шторы, отказ от гаджетов перед сном. Контроль уровня стресса . Справиться со стрессом можно с помощью медитации, йоги и другие практик, успокаивающих поток мыслей.

. Справиться со стрессом можно с помощью медитации, йоги и другие практик, успокаивающих поток мыслей. Употребление полифенолов . Полифенолы помогают сохранять бодрость, они защищают клетки от повреждения. В рацион стоит включить овощи и ягоды, кофе и горький шоколад, виноград и гранаты.

. Полифенолы помогают сохранять бодрость, они защищают клетки от повреждения. В рацион стоит включить овощи и ягоды, кофе и горький шоколад, виноград и гранаты. Употребление омеги . В организме нужно поддерживать баланс между жирным кислотами омега-3 и омега-6, соотношение должно быть на уровне три к одному. Чаще всего людям не хватает Омега-3, она содержится в рыбе и морепродуктах, льняном, оливковом и сливочном масле.

. В организме нужно поддерживать баланс между жирным кислотами омега-3 и омега-6, соотношение должно быть на уровне три к одному. Чаще всего людям не хватает Омега-3, она содержится в рыбе и морепродуктах, льняном, оливковом и сливочном масле. Больше естественного света . Светодиодные и флуоресцентные лампы ведут к быстрому старению, снизить их негативное влияние можно, если чаще бывать на солнечном свете и свежем воздухе, а также разместив возле рабочего места светодиодные красные лампочки - они сбалансируют избыток синего света.

. Светодиодные и флуоресцентные лампы ведут к быстрому старению, снизить их негативное влияние можно, если чаще бывать на солнечном свете и свежем воздухе, а также разместив возле рабочего места светодиодные красные лампочки - они сбалансируют избыток синего света. Контрастный душ. Холодные умывания или короткий холодный душ дают прилив энергии и свежесть, позитивно влияют на обменные процессы. Вводить новую привычку в жизнь лучше постепенно.