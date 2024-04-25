Грузии пообещали бурный понедельник и тихий вторник

Завтра Грузию ждут проливные дожди, выход рек из берегов и оползни в горах. Послезавтра в республику придет тихая ясная погода.

Грузинское Нацагентство окружающей среды опубликовало предупреждение о плохой погоде на Кавказе в понедельник 6 мая.

Ожидается, что в разных грузинских регионах завтра будут бушевать дожди, грозы и град со шквалистыми порывами ветра в отдельных местах.

Ливни приведут к негативным последствиям как в горах, так и на равнинах. Жителям грузинских гор стоит ожидать в понедельник схода селей и оползней, а живущим рядом с реками – подтоплений из-за резкого роста уровня воды.

При этом, по данным метеорологов, уже на исходе понедельника непогода закончится и утро вторника Грузия встретит с солнцем и без дождей.