В горах Северной Осетии жара сменилась заморозками

После двух недель жары в Северную Осетию пришел холод – этой ночью температура понизится до -1, а в горах республике уже идет снег и нарастает лавиноопасность.

Сегодня в Ирафском и Алагирском районах Северной Осетии летняя жара, как и обещали синоптики, резко сменилась сильным похолоданием.

На горных территориях этих районов даже прошли снегопады, пишет ТАСС.

Летнее тепло с температурными пиками в +30 держалось в Северной Осетии с конца апреля, однако в эту ночь всей республике метеорологи обещают -1.

Сильное похолодание и снегопады после жары, отметили североосетинские спасатели, повысили лавиноопасность в горных районах.