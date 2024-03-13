Треть метра снега выпало в Рицинском заповеднике в Абхазии

Снегопад, пронесшийся сегодня ночью над Югом России и Кавказом, затронул и Абхазию. В Рицинском национальном парке выпало более трех десятков сантиметров осадков, толстый слой снега перекрыл дорогу к знаменитому озеру.

Мощный снегопад, который прошел сегодня ночью в южной части России и на Кавказе, засыпал снегом и Рицинский нацпарк, сообщают СМИ.

В общей сложности со вчерашнего вечера в заповеднике выпало около 35 см снега. В эпицентре снегопада оказался участок начиная от 18-го км Бзыбского ущелья, по которому идет дорога к озеру, до Рицы, поведал главный лесничий Тенгиз Джергения, передает Sputnik Абхазия.

В итоге снежная масса заблокировала проезд. Над его расчисткой работала спецтехника.