Вестник Кавказа

AZAL расширяет географию полетов

AZAL расширяет географию полетов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиаперевозчик AZAL намерен расширить географию полетов и совершать рейсы по 60 направлениям. Программа прямых вылетов будет расширена в направлении Европы и Азии.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает новые рейсы сразу по нескольким направлениям. Информацию об этом озвучила пресс-служба авиакомпании.

Сообщается, что лайнеры будут летать почти по 60 направлениям. В том числе увеличится количество рейсов в страны Азии и Европы.

В июне запускаются прямые рейсы в Софию и Бухарест.

Также сообщается, что для азербайджанцев станут доступны 10 европейских городов. В частности, полеты будут выполняться в населенные пункты Испании, Италии, Австрии.

Кроме этого, расширится география полетов на курорты Красного, Черного, Средиземного и Эгейского морей.

Уточняется, что также увеличится количество рейсов на популярных маршрутах.

Максимальное количество дополнительных рейсов будет на маршрутах в Стамбул, Анталья, Москва, Дубай, Тбилиси.

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