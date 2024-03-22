Саудовская нефть для Азии станет еще дороже

Цены на нефть компании Saudi Aramco поднимутся для азиатских стран в июне. Организация повышает стоимость нефти третий месяц подряд.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о повышении стоимости нефти в июне для своих азиатских потребителей.

Так, цена на нефть марки Arab Light будет стоить на $0,9 дороже. Стоимость оказалась выше, чем корзина нефти ОАЭ и Омана.

При этом ожидалось, что цена на саудовскую нефть для азиатских стран подорожает на $0,6 за баррель.

Стоит добавить, нацкомпания КСА увеличивает стоимость нефти для покупателей из Азии третий месяц подряд.