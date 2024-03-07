Вестник Кавказа

СМИ узнали, где Турция будет искать нефть

СМИ узнали, где Турция будет искать нефть
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция получила лицензию на проведение разведочных работ по обнаружению нефти в Мраморном море. Страна рассчитывает в этом году обеспечить 10% своей потребности в нефти на юго-востоке страны.

Государственной нефтяной компании Turkish Petroleum выдали лицензию на организацию разведочных работ по нахождению нефти в турецком секторе Мраморного моря.

Как пишет издание Hürriyet, исследования будут проводиться у берегов Текирдага, Балыкесира и Чанаккале. Работы будут вестись на площади 95 055 га. Разведка займет примерно 8 лет.

Ранее глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек заявил, что страна намерена в этом году обеспечить 10%, а в 2026 году - 18% своей потребности в нефти с месторождений в юго-восточной части Турции.

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