СМИ узнали, где Турция будет искать нефть

Турция получила лицензию на проведение разведочных работ по обнаружению нефти в Мраморном море. Страна рассчитывает в этом году обеспечить 10% своей потребности в нефти на юго-востоке страны.

Государственной нефтяной компании Turkish Petroleum выдали лицензию на организацию разведочных работ по нахождению нефти в турецком секторе Мраморного моря.

Как пишет издание Hürriyet, исследования будут проводиться у берегов Текирдага, Балыкесира и Чанаккале. Работы будут вестись на площади 95 055 га. Разведка займет примерно 8 лет.

Ранее глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек заявил, что страна намерена в этом году обеспечить 10%, а в 2026 году - 18% своей потребности в нефти с месторождений в юго-восточной части Турции.