Татнефть и SOCAR будут сотрудничать в нефтехимической сфере

Главы компаний "Татнефть" и SOCAR провели встречу. На ней была достигнута договоренность о взаимодействии в нефтехимической сфере.

Российская компания "Татнефть" и азербайджанская SOCAR оформили соглашение о сотрудничестве в нефтехимической сфере.

Свои подписи под документом поставили гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов и президент Госнефтекомпании Азербайджана Ровшан Наджаф.

Помимо этого, стороны заключили Меморандум намерениях, касающийся совместной деятельности на нефтяном месторождении, передает "Интерфакс-Азербайджан".