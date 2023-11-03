Вестник Кавказа

Татнефть и SOCAR будут сотрудничать в нефтехимической сфере

Татнефть и SOCAR будут сотрудничать в нефтехимической сфере
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы компаний "Татнефть" и SOCAR провели встречу. На ней была достигнута договоренность о взаимодействии в нефтехимической сфере.

Российская компания "Татнефть" и азербайджанская SOCAR оформили соглашение о сотрудничестве в нефтехимической сфере.

Свои подписи под документом поставили гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов и президент Госнефтекомпании Азербайджана Ровшан Наджаф.

Помимо этого, стороны заключили Меморандум намерениях, касающийся совместной деятельности на нефтяном месторождении, передает "Интерфакс-Азербайджан".

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