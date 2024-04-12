Президент Грузии обсудила ситуацию в стране с главой Евросовета

В администрации президента Грузии заявили, что Саломе Зурабишвили пообщалась в форме телефонного разговора с главой Шарлем Мишелем.
В ходе переговоров президент Грузии обсудила ситуацию в стране, которая происходит на фоне рассмотрения парламентом закона об иноагентах.
“Президент Грузии в ходе длительного телефонного разговора с председателем Европейского совета обсудила: события, развивающиеся в стране, европейскую интеграцию Грузии и факторы, которые мешают этому, в частности повторно инициированный парламентским большинством законопроект о прозрачности иностранного влияния”
- пресс-служба президента Грузии
В ходе разговора Зурабишвили подчеркнула, что никто не сможет сбить республику с пути евроинтеграции.
Ранее президент Грузии заявила, что наложит запрет на закон об иноагентах в случае его принятия.
Сейчас законопроект принят парламентом страны в двух чтениях.