Вестник Кавказа

Президент Грузии обсудила ситуацию в стране с главой Евросовета

Президент Грузии обсудила ситуацию в стране с главой Евросовета
© Фото: Сайт президента Грузии
Зурабишвили провела телефонный разговор с главой Европейского совета, в котором подняла вопрос ситуации с рассмотрением правительства республики закона об иноагентах.

В администрации президента Грузии заявили, что Саломе Зурабишвили пообщалась в форме телефонного разговора с главой Шарлем Мишелем.

В ходе переговоров президент Грузии обсудила ситуацию в стране, которая происходит на фоне рассмотрения парламентом закона об иноагентах.

“Президент Грузии в ходе длительного телефонного разговора с председателем Европейского совета обсудила: события, развивающиеся в стране, европейскую интеграцию Грузии и факторы, которые мешают этому, в частности повторно инициированный парламентским большинством законопроект о прозрачности иностранного влияния”

- пресс-служба президента Грузии

В ходе разговора Зурабишвили подчеркнула, что никто не сможет сбить республику с пути евроинтеграции.

Ранее президент Грузии заявила, что наложит запрет на закон об иноагентах в случае его принятия.

Сейчас законопроект принят парламентом страны в двух чтениях.

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