Вестник Кавказа

Лагеря отдыха в Карачаево-Черкесии готовят к приему детей

Спасатель учит ребенка завязывать узел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нынешним летом свои двери для маленьких отдыхающих распахнут 110 лагерей детского отдыха и оздоровления в Карачаево-Черкесии – бесплатно здесь отдохнут сироты, дети из семей, попавших в трудную ситуацию, а юные жители Белгородщины и Палестины.

Нынешним летом в детских лагерях отдыха и оздоровления в горах Карачаево-Черкесии (КЧР) смогут отдохнуть около 12 тыс детей, сообщили в пресс-службе правительства КЧР.

"Этим летом планируется направить на отдых детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, юных жителей республики с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей участников спецоперации"

- пресс-служба главы КЧР

Бесплатный отдых будет организован в 110 лагерях разного типа, а отдохнуть здесь смогут не только дети из подшефного Старобельского района ЛНР, но и юные жители Белгородской области и Палестины, передает "Интерфакс".

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