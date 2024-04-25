Турецкий истребитель пятого поколения справился со вторым испытанием

В Турции истребитель пятого поколений успешно справился со вторым испытанием. Свой первый полет он совершил 21 февраля, проведя в воздухе 13 минут.

Свой второй испытательный полет успешно совершил турецкий истребитель пятого поколения Kaan, передает телеканал TGRT.

О технических подробностях информации нет. Кроме того, нет официального подтверждения полета. Однако отмечается, что с момента первого полета было доработано программное обеспечение.

Свой первый полет Kaan совершил 21 февраля. Он провел в воздухе 13 минут. Истребитель создается в Турции с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолет».