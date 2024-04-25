Вестник Кавказа

Турецкий истребитель пятого поколения справился со вторым испытанием

Турецкий истребитель пятого поколения справился со вторым испытанием
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции истребитель пятого поколений успешно справился со вторым испытанием. Свой первый полет он совершил 21 февраля, проведя в воздухе 13 минут.

Свой второй испытательный полет успешно совершил турецкий истребитель пятого поколения Kaan, передает телеканал TGRT.

О технических подробностях информации нет. Кроме того, нет официального подтверждения полета. Однако отмечается, что с момента первого полета было доработано программное обеспечение.

Свой первый полет Kaan совершил 21 февраля. Он провел в воздухе 13 минут. Истребитель создается в Турции с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолет».

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1395 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турция сократит закупки F-16 в пользу собственного истребителя

Турция сократит закупки F-16 в пользу собственного истребителя

Турецкий оборонпром испытал первый истребитель пятого поколения

Турецкий оборонпром испытал первый истребитель пятого поколения

Турция показала в Париже прототип истребителя пятого поколения

Турция показала в Париже прототип истребителя пятого поколения

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы