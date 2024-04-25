Венгрия обзаведется посольством Армении

В Венгрии сообщили, что в Будапеште появится армянское посольство. В свою очередь Ереван откроет у себя здание дипмиссии Венгрии.

Госсекретарь Венгрии по международным связям Золтан Ковач сообщил об открытии венгерского посольства в Ереване. В Будапеште также появится посольство Армении.

Он отметил, что глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал данное событие значительным шагом в улучшении отношений с момента восстановления дипотношений 1,5 года назад.

Помимо этого, страны будут сотрудничать в экономической и дипломатической сферах. Будапешт и Ереван заключили соответствующие соглашения.