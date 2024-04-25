Евросоюз призвал Грузию не упускать историческую возможность

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и глава Евросовета Шарль Мишель провели телефонный разговор, в котором обсудили нынешнюю ситуацию в стране.
Лидер Евросовета призвал правительство республики не упустить возможность евроинтеграции, так как это исторический шаг для страны.
Он посоветовал властям Грузии прислушаться к общественному мнению.
"Обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Ираклием Кобахидзе последние события в Грузии и подтвердил полную поддержку ЕС всех грузин, которые ставят европейское будущее своей страны на первое место. Призыв граждан Грузии к созданию открытого демократического и плюралистического общества должен быть услышан"
- Шарль Мишель
Глава Евросовета подчеркнул, что будущее республики в ЕС, и сейчас необходим диалог.