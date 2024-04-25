Вестник Кавказа

Евросоюз призвал Грузию не упускать историческую возможность

Евросоюз призвал Грузию не упускать историческую возможность
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Европейского Совета призвал власти Грузии не упустить возможность вступить в ЕС. Правительству республики необходимо прислушаться к мнению народа по вопросу евроинтеграции.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и глава Евросовета Шарль Мишель провели телефонный разговор, в котором обсудили нынешнюю ситуацию в стране.

Лидер Евросовета призвал правительство республики не упустить возможность евроинтеграции, так как это исторический шаг для страны.

Он посоветовал властям Грузии прислушаться к общественному мнению.

"Обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Ираклием Кобахидзе последние события в Грузии и подтвердил полную поддержку ЕС всех грузин, которые ставят европейское будущее своей страны на первое место. Призыв граждан Грузии к созданию открытого демократического и плюралистического общества должен быть услышан"

- Шарль Мишель

Глава Евросовета подчеркнул, что будущее республики в ЕС, и сейчас необходим диалог.

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