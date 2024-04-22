Вестник Кавказа

В Иране появится "ядерный остров"

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Иранские энергетики поведали о продвижении проекта АЭС "Карун": через год после начала строительства состоится первая заливка бетона в основание энергоблока.

Руководитель иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами рассказал сегодня о планах строительства новой атомной электростанции "Карун", которую иранские власти называют "ядерный остров". По его словам, первые работы по фундаменту АЭС будут проведены в сентябре-ноябре этого года.

"С божьей помощью, в текущем году будет осуществлена первая заливка бетона "ядерного острова" АЭС "Карун". Надеюсь, что это произойдет осенью"

– Мохаммад Эслами

Напомним, что первые сообщения о возведении АЭС "Карун" появились прошлой осенью. Около полугода иранские строители занимаются стенами будущей АЭС. Формулировка "заливка бетона" означает, что Тегеран готовится к созданию непосредственно энергоблока электростанции.

Согласно проекту, АЭС "Карун" сможет производить до 300 МВт в год. Станция будет работать в дополнение к строящейся при российской поддержке АЭС в Бушере.

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