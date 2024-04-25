Границу Казахстана и Киргизии потрясло землетрясение

Сейсмособытие магнитудой 5,7 было зафиксировано на территории границы Киргизии и Казахстана. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

На границе между Казахстаном и Киргизией произошло землетрясение магнитудой 5,7.

«Специалисты зафиксировали землетрясение в 09:12 по местному времени (07:12 мск). Эпицентр располагался в 194 км к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 10 км»

– МЧС Казахстана

В ведомстве отметили, что данных о жертвах и разрушениях нет.

Причины землетрясений

Землетрясения возникают из-за тектонических движений в земной коре. Когда плиты земной коры начинают двигаться, накапливается огромное количество энергии, которая в какой-то момент резко освобождается, вызывая землетрясение. В случае с границей Казахстана и Киргизии, здесь пересекаются несколько тектонических разломов, что делает этот регион более подверженным землетрясениям.

Землетрясение магнитудой 5,7 способно вызвать разрушения зданий, обвалы на склонах гор, а также угрозу ландшафту. Для снижения рисков при землетрясениях необходимо строго соблюдать правила безопасности и знать, как себя вести в случае стихийного бедствия. Важно иметь запасы продуктов и воды, а также знать местоположение укрытий и маршруты эвакуации.