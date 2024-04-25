Аномальный холод и снег ожидаются в Москве на этой неделе

Столица России оказалась во власти аномальных холодов. Самым холодным днем недели станет праздник - 9 Мая. До конца недели ожидаются снег, заморозки и сильный ветер. Потепление в Москве пока не прогнозируется.

Погодная аномалия наблюдается в столичном регионе в мае 2024 года. В Москве погода держится на 10 градусов ниже климатической нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Со вторника и до пятницы температура в Москве будет ниже нормы на целых 7–10 градусов, это очень холодная погода»

– Вильфанд

Днем во вторник в городе воздух прогреется лишь до плюс 4-6. Также день 7 мая будет дождливым, осадки могут переходить в снег, ветер в порывах будет достигать 14 м/с. За день может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

Погода на 9 Мая

По ночам до конца недели вероятны заморозки. Самым холодным днем станет 9 мая, будет идти снег, ветер - до 20 м/с, температура приблизится к минимальному рекорду.

«9 мая – наиболее холодный день на этой неделе, температура будет ниже нормы на 10 градусов. Ночью от 0 до минус 3, по области – до минус 5 градусов. Дневные температуры совсем невысокие – плюс 3–8»

– Вильфанд

С 11 мая в столице начнет немного теплеть, заморозки отступят, но воздух все равно будет холоднее нормы на 5 градусов, рассказал он в беседе с Агентством «Москва».

В связи с сильным ветром и заморозками в Москве и Подмосковье объявлены предупреждения.