Президент Грузии просит лидеров стран ЕС приехать в республику

Саломе Зурабишвили обратилась к послам стран Евросоюза с просьбой донести до лидеров государств ее предложение о визите в Грузию, чтобы они смогли оценить ситуацию в республике.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила лидеров стран ЕС посетить республику на фоне происходящих событий, связанных с рассмотрением законопроекта об иноагентах.

Сообщается, что соответствующие заявления было сказано во время встречи с послами стран-членов Евросоюза.

По словам Зурабишвили, визиты европейских лидеров помогут достичь Грузии стабильности.

"Мы находимся в напряженной ситуации и вам, как нашим партнерам, принадлежит очень важная роль в обеспечении стабильности для грузинского народа <…> Я прошу осуществлять визиты высокого уровня в этот период, до конца мая. Затем я знаю, что наступает важный период для самих европейцев, связанный с выборами, выборами Европарламента, и у наших американских друзей также начнется активный период выборов"

- Саломе Зурабишвили

По мнению Зурабишвили, программа основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, которую он озвучил недавно, направлена против европейских партнеров.

Также она подчеркнула, что рассмотрение законопроекта об иноагентах является насилем над народом страны, которое ставит под сомнения европейское будущее Грузии.

Всю ответственность за нынешнюю ситуацию в стране президент возложила на власти республики.