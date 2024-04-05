Вестник Кавказа

Европейский директор ПРООН прилетела в Армению с инспекцией

Европейский директор ПРООН прилетела в Армению с инспекцией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель отделения ПРООН на европейском континенте Ивана Живкович прилетела в Армению, чтобы предложить властям новые проекты и проверить исполнение старых. Также она запустит проект парламентской демократии в республиканском законодательном собрании.

Программа развития ООН направила своего директора по Европе и постсоветскому пространству, помощника генсека ООН Ивану Живкович в Армению для проверки реализации проектов ПРООН в республике. Живкович пробудет в Армении четыре дня и за это время посетит пять армянских областей.

В первую очередь Ивана Живкович проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном о расширении сотрудничества Армении с ПРООН и предложит армянскому правительству варианты новых проектов Программы развития.

Вслед за этим она посетит парламент Армении, где вместе со спикером Алленом Симоняном проведет церемонию старта проекта ПРООН по парламентской демократии в республике. Кроме того, в Ереване ее ждут встречи с представителями исполнительной власти из команды Никола Пашиняна.

Затем европейский директор ПРООН поедет в Араратскую, Вайоцдзорскую, Гегаркуникскую, Сюникскую и Тавушскую области Армении, где проинспектирует качество исполнения проектов и пообщается с их выгодоприобретателями.

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