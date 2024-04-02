Вестник Кавказа

Генсек Совета Европы едет в Армению

Мария Пейчинович-Бурич
© Фото: сайт Совета Европы
Визит генсека Совета Европы в Ереван состоится через несколько дней. Цель поездки на данный момент не сообщается.

В начале следующей недели генеральный секретарь Совета Европы приедет в Армению. Об этом рассказали в МИД республики.

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, поездка Марии Пейчинович-Бурич намечена на понедельник, 8 апреля.

Повестка предстоящего визита генсека Совета Европы на данный момент не сообщается.

В пятницу в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, председателя Еврокомиссии и госсекретаря Соединенных Штатов.

Представители Армении и Евросоюз также заключили сегодня в бельгийской столице соглашение "Евроюст". Его цель – развитие борьбы с тяжкими преступлениями.

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