Генсек Совета Европы едет в Армению

Визит генсека Совета Европы в Ереван состоится через несколько дней. Цель поездки на данный момент не сообщается.
В начале следующей недели генеральный секретарь Совета Европы приедет в Армению. Об этом рассказали в МИД республики.
По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, поездка Марии Пейчинович-Бурич намечена на понедельник, 8 апреля.
Повестка предстоящего визита генсека Совета Европы на данный момент не сообщается.
В пятницу в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, председателя Еврокомиссии и госсекретаря Соединенных Штатов.
Представители Армении и Евросоюз также заключили сегодня в бельгийской столице соглашение "Евроюст". Его цель – развитие борьбы с тяжкими преступлениями.