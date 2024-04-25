Вестник Кавказа

Встреча Бивола и Бетербиева отложена

Встреча Бивола и Бетербиева отложена
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бой двух россиян перенесли на конец года. Причина – травма Артура Бетербиева. Поединок между спортсменами должен был состояться в июне.

Министр и глава Управления по делам развлечений в КСА Турки Аль аш-Шейх рассказал о переносе боксерского поединка между двумя представителями России – Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. 

Министр заявил, что причина переноса боя связана с сообщениями о травме Бетербиева. Изначально встреча была запланирована на 1 июня в Эр-Рияде. 

Аш-Шейх добавил, что Бивол и Бетербиев разделят ринг за звание чемпиона мира среди полутяжеловесов в конце текущего года. 

Ранее СМИ сообщали, что Бетербиев повредил мениск. 

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