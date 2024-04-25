Встреча Бивола и Бетербиева отложена

Бой двух россиян перенесли на конец года. Причина – травма Артура Бетербиева. Поединок между спортсменами должен был состояться в июне.

Министр и глава Управления по делам развлечений в КСА Турки Аль аш-Шейх рассказал о переносе боксерского поединка между двумя представителями России – Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Министр заявил, что причина переноса боя связана с сообщениями о травме Бетербиева. Изначально встреча была запланирована на 1 июня в Эр-Рияде.

Аш-Шейх добавил, что Бивол и Бетербиев разделят ринг за звание чемпиона мира среди полутяжеловесов в конце текущего года.

Ранее СМИ сообщали, что Бетербиев повредил мениск.