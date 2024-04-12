Боксер Кевин Джонсон поборется с Костей Дзю в Магасе

Команды легендарных боксеров Кевина Джонсона и Кости Дзю скрестят перчатки в Магасе. Боксерский турнир пройдет 20 июня в Магасе.

Боксер Кевин Джонсон, который недавно стал гражданином России, готовится к новому вызову - участию в реалити-шоу в Ингушетии. Это обещает быть захватывающее событие не только для фанатов бокса, но и для любителей телевизионных шоу. Джонсон будет выступать в роли наставника одной из команд, а именно сборной мира.

«Он будет наставником сборной мира, а сборную России возглавит Костя Цзю. Команды встретятся 20 июня на боксерском турнире в Магасе»

– промоутер Владимир Хрюнов.

Захватывающий момент ожидает всех поклонников бокса - 20 июня команды под руководством Кевина Джонсона и Константина Цзю встретятся на боксерском турнире в Магасе. Это будет настоящее испытание как для спортсменов, так и для их команд.

Отметим, что для Кевина это новый этап в его карьере. После того, как он получил российское гражданство, открываются новые возможности для участия в различных проектах и мероприятиях.