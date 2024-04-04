Джонни Депп поедет в Дагестан за хинкали

В сети гуляют кадры с Джонни Деппом, на которых он говорит о дагестанской кухне. Там же он добавил, что, планирует приехать в Дагестан. На самом деле, это была реклама выставки «Россия».

В интернете распространились видеокадры, на которых известный голливудский актер Джонни Депп восхищается дагестанской кухней, в частности, хинкали.

В ролике артист заявляет, что недавно узнал о кулинарных традициях Дагестана, выделив хинкали. После он сказал, что намерен познакомиться с дагестанской кухней в самой республике.

Но, на самом деле, видео является рекламой международной выставки «Россия», которая проходит на ВДНХ. Об этом говорит заставка в финале ролика.

Стоит добавить, что на ролик обратила внимание редакция портала Юга.ру. Работники связались с пресс-службой форума, но там подчеркнули, что никакого отношения к видео не имеют.