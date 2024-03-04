Оззи Осборн едет лечиться на Кавминводы: фейковое видео удивило россиян

Видео с певцом Оззи Осборном, в котором он раскаивается в ошибках молодости и собирается ехать на Ставрополье, а точнее на курорты Кавминвод, чтобы улучшить самочувствие, разошлось в интернете.

Знаменитый музыкант, "крестный отец" хеви-металла Оззи Осборн собрался ехать на Кавминводы, чтобы поправить здоровье, следует из шуточного видео, завирусившегося в сети.

Ролик демонстрируется на сайтах в плеерах в качестве рекламы перед показом основного контента.

В нем певец якобы рассказывает, что после того, как ему поставили тяжелый диагноз, он ушел со сцены и стал читать классическую литературу. В одной из книг Льва Толстого он встретил описание курорта, где лечились водами.

"Мне стало ясно, откуда у русских столько силы и энергии"

– якобы Оззи Осборн

Далее "певец" признается, что отказывается от своих слов об отказе от питья воды и теперь едет в Россию, а точнее на Ставрополье, чтобы поправить здоровье.

"Озборн" констатировал, что теперь его интересуют не силы тьмы, а силы природы, которые помогут ему продлить жизнь.

Видеоряд ролика представляет собой перемежающиеся кадры с музыкантом и виды Кавминвод.

В финале видео зрителей призывают прийти на международную выставку "Россия", однако, как пишет портал Юга.ру, в пресс-службе форума отрицают всякую связь с этой рекламой.

Отметим, что Осборн и правда признавался в любви к России – во время прощального тура в 2018 году. В 2020 году стало известно, что певец страдает болезнью Паркинсона.

Аналогичные видеоролики созданы с другими известными западными звездами: Леонардо Ди Каприо, Тимоти Шаламе, Джонни Деппом и Марго Робби.