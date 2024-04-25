Вестник Кавказа

Москву, Стамбул и Анталью свяжут ежедневные рейсы

Москву, Стамбул и Анталью свяжут ежедневные рейсы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиаперевозчик S7 запускает дополнительные прямые рейсы на популярные турецкие направления. С середины мая полеты из Москвы в Стамбул и Анталью станут ежедневными.

Прямые рейсы из российской столицы на основных туристических направлениях Турции станут ежедневными. Об этом стало известно из расписания авиакомпании S7.

Российский перевозчик запускает дополнительные вылеты из Домодедово в Стамбул и Анталью.

Сообщается, что уже с конца апреля лайнеры стали совершать дополнительные полеты в Стамбул.

Кроме этого, в марте появились прямые вечерние рейсы в Анталью. Самолеты совершают вылет по будням через день. Также есть возможность улететь по этому направлению в воскресенье.

Уточняется, что с 16 мая оба эти направления станут ежедневными.

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