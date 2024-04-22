Поезд с изображениями героев ВОВ отправился из Астаны

Из Астаны выехал поезд с изображениями героев ВОВ. В честь праздника лацканы пиджаков проводников украсила казахстанская лента Победы.

В столице Казахстана, Астане, стартовал уникальный проект - поезд, увешанный изображениями героев Великой Отечественной войны. Этот проект призван не только отдать должное подвигу советских солдат, но и напомнить всем о важности исторической памяти.

«Состав оформлен изображениями национальной ленты Победы и фотографиями героев войны Бауыржана Момышулы, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Касыма Кайсенова, Талгата Бегельдинова и других, кто самоотверженно защищал Родину. В честь праздника лацканы пиджаков проводников украсила казахстанская лента Победы»

– пресс-служба казахстанской компании "Пассажирские перевозки".

На внешних стенах вагонов поезда изображены портреты героев Великой Отечественной войны, а также сцены из боевых действий и побед. Это позволяет каждому, кто увидит этот поезд, взглянуть в глаза настоящим героям и почтить их память.

Основная цель данного проекта – сохранить и передать будущим поколениям историческую правду о подвиге советских солдат во Второй мировой войне.

Поезд с изображениями героев ВОВ – это не просто праздничное украшение или арт-объект. Это своего рода мобильный мемориал, который напоминает о том, что история нашей страны наполнена подвигами и жертвами, которые нельзя забыть, отметили в пресс-службе.