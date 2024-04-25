Ставрополье накроют снегопадом

Синоптики предупреждают гостей и жителей Ставрополя, что несмотря на некоторое повышение температуры – до +7 градусов, в столице региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Автоинспекторы, в свою очередь, призывают участников дорожного движения быть особенно бдительными.

Дождь и снег придут на Ставрополь. Также время синоптики обещают, что столбики термометров не поднимутся выше +7 градусов.

Автоинспекторы предупреждают, что при такой погоде летняя резина может потерять свои качества и стать менее эффективной, особенно в плане сцепления с дорогой.

Почему летняя резина не так эффективна на мокрой дороге?

Летняя резина создавалась для использования в жаркую погоду и при высоких температурах. Она обладает жестким составом, который позволяет хорошо держать дорогу при агрессивном вождении. Однако, когда дожди делают дорогу скользкой, летняя резина может потерять свои качества. Ее протектор не так хорошо справляется с отводом воды, что уменьшает сцепление с дорогой и увеличивает риск аварии.

Рекомендации по безопасному вождению на летней резине в плохую погоду

Чтобы уменьшить риск аварий и обеспечить безопасное движение на летней резине в дождливую погоду, ведомства по безопасности дорожного движения советуют соблюдать ряд мер предосторожности. Пропускать пешеходов на пешеходных переходах, держать безопасную дистанцию между автомобилями, а также учитывать боковой интервал при обгонах – се это поможет сделать ваше движение более предсказуемым и безопасным.