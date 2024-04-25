Кисловодск принимает «Арт-май»

В Кисловодске в рамках фестиваля «Арт-май» более 200 работ было представлено ан суд публике. Выставка продлится до 4 июня.

В Кисловодске прошел Всероссийский фестиваль, который собрал более 200 работ от талантливых художников со всей России. Это событие стало настоящим праздником искусства, где каждый мог окунуться в удивительный мир красок, форм и эмоций.

«Мастера из разных регионов страны представили более 200 работ. Выставка будет работать до 4 июня»

– рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Многообразие творчества

На фестивале были представлены различные жанры и стили: от классической живописи до современного искусства. Зрители могли увидеть картины, графику, скульптуру, а также инсталляции, которые поразили своим мастерством и оригинальностью.

Поддержка талантливых мастеров

Фестиваль в Кисловодске стал не только площадкой для творчества, но и возможностью для художников продемонстрировать свои работы широкой публике. Поддержка зрителей и признание коллег по цеху играют важную роль в развитии художественного сообщества, отмечается в релизе.