Вестник Кавказа

Кисловодск принимает «Арт-май»

Каскадная лестница в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске в рамках фестиваля «Арт-май» более  200 работ было представлено ан суд публике. Выставка продлится до 4 июня.    

В Кисловодске прошел Всероссийский фестиваль, который собрал более 200 работ от талантливых художников со всей России. Это событие стало настоящим праздником искусства, где каждый мог окунуться в удивительный мир красок, форм и эмоций. 

«Мастера из разных регионов страны представили более 200 работ. Выставка будет работать до 4 июня»

– рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев. 

Многообразие творчества 

На фестивале были представлены различные жанры и стили: от классической живописи до современного искусства. Зрители могли увидеть картины, графику, скульптуру, а также инсталляции, которые поразили своим мастерством и оригинальностью. 
Поддержка талантливых мастеров 
Фестиваль в Кисловодске стал не только площадкой для творчества, но и возможностью для художников продемонстрировать свои работы широкой публике. Поддержка зрителей и признание коллег по цеху играют важную роль в развитии художественного сообщества, отмечается в релизе.

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