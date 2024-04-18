В Кисловодске будут танцевать «Вальс 45-го года»

В Кисловодске станцуют вальс 1945 года в преддверии Дня победы.

В преддверии Дня Победы на Курортном бульваре Кисловодска будут проводить мастер-классы по танцам послевоенной поры. Мероприятие пройдет у памятника военным медикам на главном Курортном бульваре.

Одним из таких интересных проектов стал "Вальс 45-го года". Цель этой инициативы - познакомить жителей и гостей Кисловодска с вальсом, который стал особенно популярным в 1945 году. Этот танец символизирует радость и празднование после окончания Второй мировой войны, а также прекрасную возможность окунуться в атмосферу тех времен.

«А 9 мая пары, посетившие наши мастер-классы, смогут торжественно станцевать победный вальс у памятника военным медикам на главном Курортном бульваре Кавминвод»

– глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Программа мероприятия включает в себя не только уроки танцев, но и интересные исторические факты о 1945 году, а также возможность почувствовать себя участником великого праздника. Формат обучения позволяет каждому участнику не только научиться танцевать, но и получить массу положительных эмоций и воспоминаний.