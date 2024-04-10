Вестник Кавказа

День Победы в Каспийске отметят парадом

День Победы в Каспийске отметят парадом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парад в честь Дня Победы организуют в городе Каспийске. Дагестан отметит праздник множеством мероприятий, в их числе "Вахта Памяти".

В городе Каспийск в Дагестане планируется провести праздничный парад, посвященный Дню Победы.

"В Каспийске пройдет военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы. Подготовку к Параду Победы, который пройдет 9 мая, обсудили на заседании республиканского организационного комитета "Победа"

– правительство региона

В Республике Дагестан в честь 9 мая проведут десятки различных мероприятий, около 50 крупных, среди которых акция "Вахта Памяти" и реконструкторский фестиваль "Битва за Кавказ".

В 2024 году на 9 мая выходными в РФ будут четыре дня - 9, 10, 11, 12 мая.

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