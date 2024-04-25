Юных жителей Сочи трудоустроят на каникулах

Порядка 2,5 тыс школьников Сочи смогут получить трудовые навыки во время летних каникул. Это может быть работа на природе, в сфере обслуживания, туризма, спорта или культуры

В Сочи запущена программа трудоустройства для молодежи, которая позволит 2,5 тыс юных жителей провести каникулы с пользой. Эта программа предлагает молодым людям возможность устроиться на работу на время летних каникул. Она призвана не только занять молодежь во время каникул, но и помочь им приобрести опыт работы, научиться новым навыкам и заработать немного денег.

«Провести летние школьные каникулы можно не только весело, но и заработать свои «карманные» деньги! Порядка 2,5 тысяч ребят в возрасте от 14 до 18 лет летом получат первые трудовые навыки и при этом получат свои первые заработанные деньги»

– первый заммэра Светлана Калинина.

Преимущества участия в программе

Участие в программе трудоустройства для молодежи в Сочи имеет множество преимуществ.

Во-первых, это отличная возможность начать свой трудовой путь и познакомиться с различными сферами деятельности.

Во-вторых, участники могут заработать деньги на свои нужды или дополнительные занятия. Кроме того, работа в рамках программы может стать отличным стартом для будущей карьеры.

Какие работы могут выполнять участники

Участники программы могут выполнять разнообразные работы в зависимости от своих интересов и навыков. Это может быть работа на природе, в сфере обслуживания, туризма, спорта или культуры. От уборки территории до помощи в организации мероприятий – каждый найдет что-то по душе.