UFC зовет Забита Магомедшарипова продолжить бои

Менеджер Забита Магомедшарипова рассказал, что UFC зовет бойца вернуться в клетку. В то же время боец пока отвечает на эти предложения «смеющимися смайликами».

Забит Магомедшарипов – один из самых ярких российских бойцов смешанных единоборств. Его талант и уникальный стиль боя покорили многих поклонников по всему миру. Однако Забит решил приостановить свою карьеру.

«Когда он каждый раз публикует видео своих тренировок, я ему пишу: «Забит, возвращайся». А он мне отвечает смеющимися смайликами. Говорит: «Не хочу». А я говорю, что, когда захочет, пусть просто даст знать»

– менеджер Ризван Магомедов.

Забит Магомедшарипов начал заниматься боевыми искусствами в детстве и быстро проявил себя как талантливый боец. Его выступления в UFC вызывали огромный интерес у зрителей, и он был признан одним из самых перспективных бойцов в легком весе. Однако, несмотря на успехи, Забит внезапно объявил о приостановке карьеры.

Причины, побудившие Забита Магомедшарипова приостановить свою карьеру, остались неясными. Некоторые предположения указывали на проблемы со здоровьем, личные обстоятельства или усталость от тренировок.