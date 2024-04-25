Туриста в КЧР спасли с высоты 3 тыс метров

Поисково-спасательную операцию провели в КЧР на высоте почти 3 тыс метров для того, чтобы спасти туриста, которому стало плохо.

В Карачаево-Черкесии спасли путешественника, который совершал восхождение в горы.

Как сообщает МЧС РФ, спасателям удалось транспортировать туриста с высоты порядка 3 тыс метров, когда тот почувствовал недомогание.

Уточняется, что на плохое состояние путешественник пожаловался около перевала Федосеева.

Прибывшие на место ЧП спасатели, оказали медпомощь и доставили туриста вниз.

По данным МЧС, для того, чтобы доставить пострадавшего с высоты 3 тыс метра, спасателям потребовались сутки.

В операции были задействованы 15 спасателей и две единицы спецтехники.