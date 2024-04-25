Вестник Кавказа

В Дагестане проверят больницу после смерти маленькой девочки

В Дагестане проверят больницу после смерти маленькой девочки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагический случай произошел в столице республики в конце прошлого месяца. Ребенка экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.

В Дагестане назначена служебная проверка после смерти 9-месячного младенца в больнице. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минздрава республики.

"По факту смерти в Детской республиканской клинической больнице 9-месячного ребенка, проглотившего иглу, министерством здравоохранения Республики Дагестан проводится служебная проверка комиссией специалистов"

– пресс-служба ведомства

Трагедия произошла в конце апреля. Младенец проглотил иглу втайне от своих родителей. Спустя неделю девочке стало плохо, ее отвезли в больницу в Махачкале. Медики попытались достать иглу, но сделать этого им не удалось. Ребенок погиб.

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